Установка алкозамков в авто целесообразна только в случае редицива – ЦОДД

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Установка алкозамков в автомобили необходима только в случае редицива, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главу ЦОДД Михаила Кизлыка.

"Алкозамки нужно использовать в отношении тех, кто уже был замечен в порочной практике, когда это принимает характер рецидива", – отметил Кизлык.

Он подчеркнул, что ставить подобные устройства всем подряд не нужно и неправильно. Кизлык сообщил, что устанавливать алкозамки на срок не мене двух лет необходимо, когда подтверждено, что водитель сел за руль в нетрезвом состоянии.

Также он отметил, что данные об автомобилистах, использовавших транспортное средство в состоянии алкогольного опьянения, можно будет сохранять в единой системе.

Ранее в Минпромторге России начали обсуждать концепцию внедрения в массовое потребление алкозамков. Сотрудники ведомства планируют разработать ее до 1 октября.

Автоэксперт Константин Лигачев отметил, что ставить подобные устройства не стоит на всех автомобилях без исключения. Он отметил, что установка алкозамков целесообразна на машинах, которые находятся не в частном пользовании (такси, служебные машины, каршеринг).