В России планируют ввести алкозамки для автомобилей – СМИ

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Минпромторг России планирует до конца текущего года разработать концепцию внедрения в массовое потребление алкозамков, способных блокировать зажигание при выявлении алкоголя в выдохе водителя. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на протокол совещания в министерстве.

"До 1 октября будет разработана концепция внедрения в массовое потребление алкозамков для транспортных средств, включая обеспечение сервиса автомобилей с алкозамками", – говорится в сообщении.

В министерстве пообещали проработать вопрос стимулирования за установку алкозамков российского производства для автопроизводителей. Отмечается, что научная организация РФ в области развития автомобилестроения ФГУП "НАМИ" должна будет проверить влияние устройств на безопасность машин.

Издание напомнило, что вопрос о внедрении алкозамков в России поднимается с 2010 года. За это время специалисты прибегали к различным вариантам их установки, в том числе были предложения об установке замков для водителей, которые уже были ранее уличены в злоупотреблении алкоголем за рулем.

В прошлом году спикер Мосгордумы Алексей Шапошников заявил, что алкозамки необходимо внедрить в автомобили такси и каршеринга. Спикер Мосгордумы объяснил актуальность этого вопроса участившимися обращениями москвичей о некачественном предоставлении услуги по перевозке пассажиров, связанном с неадекватным поведением водителей.