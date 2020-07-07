В России могут смягчить правила продажи алкоголя

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В России готовятся смягчить правила продажи алкоголя. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на источники, близкие к разработке инициативы.
Так, законопроект был подготовлен Минпромторгом по поручению заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой. Он предполагает разрешение торговли алкоголем рядом с медучреждениями. Так, право торговли алкоголем могут получить магазины и кафе, расположенные на прилегающих к медицинским учреждениям территориях.
"Разработан законопроект о передаче субъектам России полномочия самостоятельно определять виды медицинской деятельности, осуществление которой не препятствует розничной продаже алкогольной продукции в магазинах и кафе на прилегающих территориях", – пояснили в пресс-службе Минпромторга.
При этом каждый регион получит право самостоятельно определять подходящие для послаблений виды деятельности медучреждений. В частности, власти будут учитывать социально-экономическое положение, уровень развития торговли и общественного питания, а также обеспеченность населения площадью торговых объектов.
В Минпромторге добавили, что соответствующий законопроект будет внесен в правительство в III квартале текущего года. В дальнейшем он будет направлен на рассмотрение в Госдуму.
Ранее стало известно, что новые правила получения медицинских справок для водителей отложили до 2021 года. Согласно поправкам, автомобилисты будут сдавать анализ на наличие психоактивных веществ в моче, а также анализ крови на определение маркера, указывающего на хронический алкоголизм.
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