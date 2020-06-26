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Общество

14:39

Новые правила получения медсправок для водителей отложили до 2021 года

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новые правила получения медицинских справок для водителей отложили до 2021 года. Минздрав утвердил приказ, сохраняющий старые правила, сообщает РИА Новости.

Ранее министерство здравоохранения подготовило проект об изменениях в правилах медосвидетельствования для водителей.

Согласно поправкам, автомобилисты будут сдавать анализ на наличие психоактивных веществ в моче, а также анализ крови на определение маркера, указывающего на хронический алкоголизм.

В случае положительных результатов человека будут направлять в наркологический диспансер, где его обследует психиатр-нарколог и проведет лабораторные исследования. В сложных ситуациях решение будет принимать врачебная комиссия.

Минздрав РФ планировал внести изменения в порядок обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители, увеличив объем исследований с 22 ноября 2019 года.

Предполагаемый рост стоимости прохождения медкомиссии привел к огромным очередям в наркологических и психоневрологических диспансерах. В связи с этим срок решили отложить.

С 1 июля текущего года в России вступят в силу новые правила для водителей. Будет запрещен ввоз в Россию праворульных самосвалов, строительной спецтехники, микроавтобусов, грузовиков с манипуляторами, а также пассажирских автобусов. Все перечисленные транспортные средства относятся к категориям М2 и М3.

Кроме того, с начала июля станут актуальными новые правила легализации изменений, внесенных в конструкцию автомобиля. Речь идет об установке газобаллонного оборудования, лебедок, фаркопов и багажников. Владельцам таких ТС необходимо будет предоставлять машину на проверку в специальные лаборатории.

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