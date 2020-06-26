Автоюрист прокомментировал изменения для водителей, вступающие в силу с 1 июля

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Автоюрист, адвокат Сергей Радько в беседе с Москвой 24 оценил нововведения для водителей, которые вступают в силу 1 июля. Эксперт пояснил, насколько они необходимы и как это отразится на автолюбителях.

Один из пунктов касается легализации изменений, внесенных в конструкцию автомобиля. Речь идет об установке газобаллонного оборудования, лебедок, фаркопов и багажников. Владельцам таких ТС необходимо будет предоставлять машину на проверку в специальные лаборатории.

Автоюрист считает, что такая мера необходима, так как ранее изменения фиксировались только по фотографиям, что не позволяло специалистам удостовериться в надежности конструкций.

"Это не отражало возможности проверки, насколько качественно эти изменения были сделаны. Если груз закреплен на багажник или фаркоп, которые некачественно установлены, то это может повлиять на безопасность. Это должно быть проверено не по фотографиям, а непосредственно при осмотре машины специалистом. Это необходимая мера", – считает эксперт.

Также с 1 июля будет запрещен ввоз в Россию праворульных самосвалов, строительной спецтехники, микроавтобусов, грузовиков с манипуляторами, а также пассажирских автобусов. По словам Радько, это достаточно спорный вопрос.

По его мнению, данное изменение предполагает предоставление больших возможностей для российского автопрома, чтобы наши производители заняли ту нишу, которую сейчас занимают их конкуренты с правым рулем. К тому же ввозимая из-за границы техника может быть достаточно изношена, что непосредственно влияет на безопасность ее эксплуатации.

Однако Радько уверен, что в некоторых субъектах РФ процент праворульных автомобилей составляет 90% и выше. И ее запрет может негативно отразиться на автовладельцах.

"Во многих секторах эта вещь незаменима. Потому что наши производители, к сожалению, не могут выпустить в нужном количестве и качестве автомобили, на которых катается вся страна за Уралом. Увидеть на дорогах в Приморье машину с левым рулем – это большая редкость. Если запретить ввоз машин с правым рулем, то это обернется для большой части автомобилистов авралом. Ни в коем случае их права нарушать нельзя. Тем более что много лет у нас эти машины ездят. Они показали себя как очень надежные автомобили", – заявил Радько.

Ранее планировалось с 1 июля поменять порядок прохождения медосвидетельствования при получении или продлении срока действия водительского удостоверения. Автолюбителям, у которых врач-нарколог найдет признаки злоупотребления алкоголем или наркотиками, придется сдавать дополнительные анализы.

Но министерство здравоохранения решило отложить до 1 января вступление в силу новых правил. Об этом говорится в проекте приказа ведомства, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

С 1 июля текущего года в России вступят в силу новые правила для водителей.

Так, с 1 июля будет запрещен ввоз в Россию праворульных самосвалов, строительной спецтехники, микроавтобусов, грузовиков с манипуляторами, а также пассажирских автобусов. Все перечисленные транспортные средства относятся к категориям М2 и М3.

Кроме того, с начала июля станут актуальными новые правила легализации изменений, внесенных в конструкцию автомобиля. Речь идет об установке газобаллонного оборудования, лебедок, фаркопов и багажников. Владельцам таких ТС необходимо будет предоставлять машину на проверку в специальные лаборатории.

Накануне в Госдуме посчитали возможным внести коррективы в правила прохождения ТО. Было предложено уменьшить срок, позволяющий обходиться без техобслуживания новым автомобилям.