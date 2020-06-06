В России хотят изменить правила медосвидетельствования водителей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Минздрав подготовил проект об изменениях в правилах медосвидетельствования для водителей.

Как говорится в документе на портале нормативных актов, сдавать анализы при получении медсправки нужно будет в том случае, если нарколог выявит симптомы заболевания.

Для определения употребления алкоголя будут использовать лабораторные исследования крови или мочи, сообщает сайт "Аргументы и факты".

Ранее приказ предполагал, что анализ должны сдавать все. Изменения в порядок обязательного медицинского освидетельствования Минздрав хотел внести в 2019 году.

Ожидалось, что стоимость прохождения комиссии вырастет в несколько раз. Это привело к огромным очередям в диспансерах, куда заблаговременно отправились водители.

Позднее ведомство "с учетом обеспокоенности россиян" приняло решение отложить изменения. Президент России Владимир Путин назвал новые правила чушью.