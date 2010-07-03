Путин назвал чушью новые правила медосмотра для водителей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Президент России Владимир Путин считает, что вводить новый порядок медицинского осмотра для водителей, который может привести к росту цен на справки, следует поэтапно. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства признался, что узнал о ситуации с медицинскими справками для ГИБДД из СМИ. "Это чушь какая-то. Нужно проводить дополнительные обследования, связанные с употреблением наркотических средств, – это безопасность миллионов людей на дорогах. Ну так надо вводить это как-то с умом, поэтапно", – отметил российский лидер.

Ранее МВД разработало законопроект, предусматривающий перевод всех необходимых для получения водительских прав медицинских справок в электронный формат. ГИБДД будет запрашивать информацию о прохождении медосвидетельствования через специальную систему электронного взаимодействия.

На фоне появления сведений о возможном росте цен на медсправки в некоторых городах возникли очереди за их получением. Отмечалось, что цена справок может значительно вырасти из-за обязательного теста на определение маркеров, которые свидетельствуют о регулярной алкогольной нагрузке. В Воронеже и Красноярске ожидали повышение цены в пять раз, а в Томске – в 20 раз.

Позднее Минздрав отложил вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей, который должен был вступить в силу 22 ноября. Соответствующее решение было одобрено министром здравоохранения Вероникой Скворцовой "с учетом обеспокоенности граждан". Ведомство планирует провести дополнительный анализ методов, используемых для медосвидетельствования.

