Путин назвал чушью новые правила медосмотра для водителей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Президент России Владимир Путин считает, что вводить новый порядок медицинского осмотра для водителей, который может привести к росту цен на справки, следует поэтапно. Об этом сообщает РИА Новости.
Глава государства признался, что узнал о ситуации с медицинскими справками для ГИБДД из СМИ. "Это чушь какая-то. Нужно проводить дополнительные обследования, связанные с употреблением наркотических средств, – это безопасность миллионов людей на дорогах. Ну так надо вводить это как-то с умом, поэтапно", – отметил российский лидер.
Ранее МВД разработало законопроект, предусматривающий перевод всех необходимых для получения водительских прав медицинских справок в электронный формат. ГИБДД будет запрашивать информацию о прохождении медосвидетельствования через специальную систему электронного взаимодействия.
На фоне появления сведений о возможном росте цен на медсправки в некоторых городах возникли очереди за их получением. Отмечалось, что цена справок может значительно вырасти из-за обязательного теста на определение маркеров, которые свидетельствуют о регулярной алкогольной нагрузке. В Воронеже и Красноярске ожидали повышение цены в пять раз, а в Томске – в 20 раз.
Позднее Минздрав отложил вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей, который должен был вступить в силу 22 ноября. Соответствующее решение было одобрено министром здравоохранения Вероникой Скворцовой "с учетом обеспокоенности граждан". Ведомство планирует провести дополнительный анализ методов, используемых для медосвидетельствования.
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