Автомобили каршеринга и такси хотят оборудовать алкозамками

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Мосгордуме обсудят необходимость оборудования машин такси и каршеринга алкозамками, а также предоставление сотрудникам ГИБДД доступа к базе пользователей сервиса аренды автомобилей, сообщил председатель столичного парламента Алексей Шапошников.
Он объяснил, что алкозамок – это устройство, встроенное в систему зажигания автомобиля. "Водителю предлагается подуть в специальный мундштук, и если устройство выявляет превышение алкоголя 0,2 промилле, запуск авто автоматически блокируется", – цитирует Шапошникова ТАСС.
Спикер Мосгордумы объяснил актуальность этого вопроса участившимися обращениями москвичей о некачественном предоставлении услуги по перевозке пассажиров, связанном с неадекватным поведением водителей.
"Многократно зафиксированы случаи вождения машин каршеринга по поддельным или чужим аккаунтам, в ряде случаев похищается паспорт или водительское удостоверение, фиксируются случаи мошенничества, подделки документов и так далее. Виновные лица привлекаются к административной ответственности, но есть мнение, что доступ сотрудников ГИБДД к соответствующим аккаунтам или сведениям о них упростит процедуру выявления правонарушений водителями, пользующимися услугами каршеринга", – добавил Шапошников.
Также он рассказал, что в Мосгордуму поступило предложение обсудить ужесточение административной ответственности за управление транспортным средством без прав.
Ранее сообщалось, что передвижение на личном автомобиле в столице выгодно, если водитель проезжает на нем не менее 20 тысяч километров в год. В иных случаях более оправданы поездки на такси и каршеринге.
Каршеринг – услуга аренды машин с поминутной тарификацией. Обычно такими авто пользуются для коротких поездок по городу. Проект "Московский каршеринг" начал работать осенью 2015 года. Сегодня москвичам доступно более 21 тысячи автомобилей разных операторов. Стоимость аренды в столице зависит от выбранной компании-оператора, но в среднем составляет от шести до 10 рублей в минуту. Пользователи могут бесплатно оставлять автомобили на городских платных парковках. В Москве работают девять компаний, сдающих автомобили в краткосрочную аренду.
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