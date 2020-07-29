Эксперт оценил инициативу об алкозамках для автомобилей

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На всех автомобилях без исключения нет смысла ставить алкозамки. Об этом в беседе с Москвой 24 заявил автоэксперт Константин Лигачев.

"Все равно, если человек захочет пьяным уехать (сесть за руль в нетрезвом состоянии. – Прим. ред.), он все равно найдет возможность, найдет и уедет", – объяснил он.





Константин Лигачев автоэксперт Ставить алкозамки есть смысл на машины, которые находятся не в частном пользовании. Те же самые каршеринги, такси, служебные машины. Там, в принципе, это в какой-то степени и помогло бы.

Кроме того, по мнению специалиста, массовая установка алкозамков приведет к удорожанию автомобилей.

"Но только непонятно, сколько будет стоить этот алкозамок по себестоимости. Все равно это процесс будет интегрироваться, нельзя так просто его прикрутить и все: нужно измерять конструкцию автомобиля, продумывать изначально, а это определенные затраты, и они, конечно же, будут влиять на стоимость машины", – заключил Лигачев.

Ранее стало известно, что Минпромторг России планирует до конца текущего года разработать концепцию внедрения в массовое потребление алкозамков, способных блокировать зажигание при выявлении алкоголя в выдохе водителя.

"До 1 октября будет разработана концепция внедрения в массовое потребление алкозамков для транспортных средств, включая обеспечение сервиса автомобилей с алкозамками", – говорится в сообщении.

В министерстве пообещали проработать вопрос стимулирования за установку алкозамков российского производства для автопроизводителей. Отмечается, что научная организация РФ в области развития автомобилестроения ФГУП "НАМИ" должна будет проверить влияние устройств на безопасность машин.

Вопрос о внедрении алкозамков в России поднимается с 2010 года. За это время специалисты прибегали к различным вариантам их установки, в том числе были предложения об установке замков для водителей, которые уже были ранее уличены в злоупотреблении алкоголем за рулем.





Соболева Илона