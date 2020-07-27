Эксперты прокомментировали ужесточение наказания за нелегальный техосмотр

В России вводится уголовная ответственность за нелегальный техосмотр. Правонарушителям грозят либо штраф на крупную сумму, либо обязательные работы, либо арест на срок до полугода. Разбираемся, как нововведение скажется на безопасности на дорогах.



Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

В ответе за тех, кого осмотрели

С 27 июля в стране начинает действовать уголовное наказание за проведение техосмотра автомобилей без соответствующей аккредитации. Законопроект был подписан Владимиром Путиным годом ранее.

Тем, кто работает без лицензии, грозят либо штраф до 300 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо арест до шести месяцев. Такое наказание установлено, если в результате нелегального техосмотра был причинен крупный ущерб гражданам, организациям или государству, а также извлечен крупный доход. То есть выдача липовых диагностических карт теперь отнесена к незаконному предпринимательству.

На данный момент техосмотр раз в два года следует проходить владельцам автомобилей возрастом от четырех до десяти лет. Машины старше 10 лет нужно проверять каждый год, а авто младше четырех лет полностью освобождены от обязательного ТО. Исключение составляют такси: обязательное посещение пункта ТО проводится раз в год, если машина младше пяти лет, и раз в полгода, если старше этого возраста.

В случае непрохождения автомобилем техосмотра его владелец не сможет приобрести страховой полис ОСАГО. В этом году из-за ситуации с коронавирусом техосмотр для оформления ОСАГО не требуется проходить до октября 2020 года.



В России ввели уголовную ответственность за нелегальный техосмотр



Госдума РФ перенесла вступление в силу закона об обязательной фотофиксации автомобиля во время техосмотра и оформлении диагностических карт в электронном виде. Он должен был заработать с 7 июня 2020 года, но теперь его введут лишь 1 марта 2021 года.

Будет ли безопасно на дорогах?

Автоюрист Дмитрий Славнов рассказал Москве 24 о том, что часто аварии происходят не из-за плохого состояния автомобиля, а из-за недостаточной подготовки водителя.

"Бывает, что человек покупает "ведро на колесах", но ездит аккуратно, а другой на новой машине едет очень безалаберно, потому что у него стаж несколько месяцев и ему не страшно за других. Поэтому ужесточение ответственности не панацея для улучшения безопасности дорожного движения", – считает эксперт.





Дмитрий Славнов автоюрист Если мы усилили ответственность, то не факт, что безопасность дорожного движения будет выше.

По его словам, страховые компании, которые выдают полис ОСАГО, в первую очередь должны быть заинтересованы в хорошем состоянии автомобиля, потому что они производят выплаты в случае аварии.

"Поэтому страховой агент должен обязательно осмотреть вашу машину, а не оформлять ОСАГО без осмотра. Если мы отдадим все в одни руки, то страховые и без штрафов будут проводить осмотр так, как надо", – предположил Славнов.



Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

В свою очередь, вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр уверен в том, что на рынке техосмотра "произойдет взрыв" и реальные пункты техосмотра будут заполнены клиентами.

"А продавцы бумажек прекратят свое существование. Это, конечно, очень хорошо, потому что на дороге мы видим гигантское количество рухляди, которая не должна перемещаться по дорогам, а обязана стоять в гараже или во дворе и догнивать свой век", – подчеркнул он в разговоре с Москвой 24.

Однако, по его словам, улучшение ситуации произойдет только после того, как при прохождении ТО будет производиться фото- и видеофиксация.

"Если фиксации не будет, то по-прежнему будут продавать карты. Лишь периодически будет кто-то попадаться на контрольной проверке", – пояснил эксперт.





Ян Хайцеэр вице-президент Национального союза автомобилистов Я двумя руками за то, чтобы люди проходили технический осмотр, потому что часть машин на дороги выпускать просто нельзя.

Хайцеэр добавил, что ужесточение ответственности усложнит жизнь таксистам, которые не привыкли реально проходить техосмотр, так как каждый ТО "больно бьет по карману" владельца машины.