Уголовная ответственность за нелегальный техосмотр вводится в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В России с 27 июля вводится уголовная ответственность за проведение техосмотра автомобилей без соответствующей аккредитации в национальной системе аккредитации или в сфере техосмотра ТС, если она необходима. Об этом сообщает ТАСС.
Как отмечается, за нарушение предусмотрены либо штраф до 300 тысяч рублей или в размере зарплаты (или другого дохода осужденного за период до двух лет), либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо арест на срок до шести месяцев.
Руководитель экспертного центра "Деловая Россия" Екатерина Авдеева отметила, что для интересов общества важно качество и безопасность товаров и услуг.
"Во-первых, важно, чтобы было разграничение реальной общественной опасности или риска ее наступления и формального вменения состава без учета того, что некоторые элементы преступления могут практически отсутствовать. Во-вторых, важно, чтобы было предусмотрено привлечение к административной ответственности, что разгружало бы следствие, при этом давало возможность предпринимателям привести все в соответствие", – рассказала Авдеева.
Также она выразила мнение, что это поможет повысить давление на предпринимателей, особенно с учетом того, что нередко речь идет именно о субъектах микро-, малого или среднего бизнеса.
Ранее сообщалось, что законодатели и эксперты неоднозначно оценивают введение уголовной ответственности за нелегальный ТО. Они считают, что отсутствие диагностической карты – это не нарушение, а повод для невыдачи полиса ОСАГО. Бороться с "серыми" диагностическими картами нужно с помощью специального программного обеспечения, считают специалисты.
Сомнения вызвала и польза фото- и видеофиксации техосмотра, поскольку автомобиль может просто постоять перед камерой без проверки. Предполагается, что закон об обязательной фото- и видеофиксации ТО вступит в силу 1 марта 2021 года.
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