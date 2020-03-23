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Москва 24

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Общество

21:23

ГИБДД будет штрафовать водителей, пользующихся автомобилями умерших людей

общество авто

Фото: Москва 24/Александр Авилов

ГИБДД планирует штрафовать водителей, которые ездят на машинах умерших людей, если они не были перерегистрированы, сообщает "Российская газета".

После наложения взыскания автомобиль будут отправлять на штрафную стоянку. Изменение связано с тем, что теперь сотрудники ГИБДД получают информацию об умерших от Федеральной налоговой службы, и они будут снимать автомобили с регистрации сразу после получения сведений о смерти владельца, не предупреждая об этом наследников. Ему же придется пройти процедуру перерегистрации после того, как он вступит в право наследования.

Причиной введения этого правила стал инцидент после того, как на Бутырской улице умер человек в результате ДТП. После этого на номер его автомобиля стали приходить многочисленные штрафы.

Ранее стало известно, что ГИБДД планирует использовать камеры для фиксирования использования мобильного телефона за рулем. Он связан со стремлением более эффективного применения запрета на пользование телефоном за рулем без устройств hands-free.

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