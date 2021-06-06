Сотрудники Госавтоинспекции смогут использовать автомобили простых граждан

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Сотрудники Госавтоинспекции смогут использовать автомобили других участников движения, однако не с целью погони. Соответствующий проект приказа МВД РФ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Уточняется, что для этого инспектору потребуется объяснить водителю, для чего ему понадобился автомобиль, указать маршрут, выдав справку или путевой лист с подробностями поездки, а также предупредить об ответственности в случае отказа. Вести машину будет сам владелец, если нет оснований для его отстранения от вождения.
При этом осуществлять погоню может только патруль с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами.
Ранее сообщалось, что сотрудники ГИБДД получат право фиксировать опасное вождение и разговор по мобильному телефону за рулем во время скрытого надзора на дорогах. Для этого они не обязаны находиться в форме, однако остановить машину и составить протокол инспекторы не смогут.
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