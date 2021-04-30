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Общество

16:18

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В ФАР оценили инициативу проверять водителей на алкоголизм и наркоманию

Проверка на алкоголизм. Нужно ли менять правила медосмотра водителей
общество транспорт

В России могут утвердить новые правила медосмотра водителей. По ним кандидатов на получение корочек обяжут сдавать тесты на хронический алкоголизм и наличие наркотиков в организме. Разбираемся, как будет работать нововведение и станет ли движение на дорогах безопаснее.

Разберутся в лаборатории

Изменения правил медосмотра прописаны в новом приказе Минздрава РФ, который регулирует процедуру получения медицинских справок в рамках водительских комиссий. Предположительно, он может вступить в действие уже с 1 января 2022 года.

Согласно документу, кандидатов в водители начнут направлять на исследования при выявлении признаков хронического алкоголизма. В случае когда водитель возвращает права после их лишения, процедура и вовсе станет обязательной. Если в биоматериале человека будут обнаружены вещества, указывающие на хронический алкоголизм, его направят на полноценное обследование в специализированную клинику.

Кроме того, гражданам, у которых врач на медкомиссии выявил признаки наркозависимости, придется сдать анализ на наличие в организме психоактивных веществ. Процедура также станет обязательной для возвращающих права после лишения. Запрещенные вещества будут выявлять путем двухэтапного химико-токсикологического исследования. В тексте приказа сказано, что доставка биоматериала в лабораторию не должна превышать десяти дней. На само исследование отводится не более трех дней.

Минздрав в 2019 году уже выступал с предложением изменить правила медосмотра. Однако в предыдущей инициативе тесты на хронический алкоголизм и наркотики должны были проходить все водители. Из-за специфики анализа стоимость справки увеличилась в несколько раз, поэтому у наркодиспансеров выстроились очереди из желающих пройти комиссию по старым правилам.

Сложившуюся ситуацию раскритиковал Владимир Путин. В результате Минздрав принял решение отложить вступление приказа в силу.

Навстречу безопасности

Руководитель Федерации автовладельцев России (ФАР) Максим Едрышов в разговоре с Москвой 24 подчеркнул, что тестирование только получающих права и попавшихся на вождении в нетрезвом виде выглядит более разумным шагом.

"Существует проблема, когда люди, которые не должны управлять автомобилем, садятся за руль. И если проверять конкретную категорию лиц, впервые получающих водительское удостоверение или граждан с лишением прав, то в этом есть что-то разумное. Мы всегда выступали против проверок всех подряд", – сказал эксперт.

Даже после введения такой процедуры резко безопасность дорожного движения не улучшится. Но это будет происходить постепенно. Инициатива Минздрава в ее нынешнем виде позволит убирать с дорог потенциально опасную категорию людей.
Максим Едрышов
руководитель Федерации автовладельцев России

Едрышов отметил, что в России достаточно хорошо выстроено законодательство в области безопасности дорожного движения. Изменения правил медосмотра должны стать еще одним шагом на пути к снижению числа правонарушений на дорогах, резюмировал руководитель ФАР.

По мнению вице-президента Национального автомобильного союза (НАС) Яна Хайцеэра, если предложенные меры помогут снизить аварийность хотя бы на 10%, даже высокая цена анализа будет оправданной.

"Если рассмотреть вопрос с затратной части, да, стоимость теста немаленькая. Но вообще владение автомобилем – это недешево. И если новая медкомиссия спасет какое-то количество людей, которые из-за действий хронических алкоголиков и наркоманов могут погибнуть на дорогах, то стоимость анализа оправданна. Потому что нет ничего ценнее человеческой жизни", – заявил эксперт в беседе с Москвой 24.

По правильному, этот тест должны проходить не все. А только те, кто попался за рулем в алкогольном или наркотическом опьянении. И уже через год или три после возобновления прав нужно обязать проходить такого рода тесты еще раз.
Ян Хайцеэр
вице-президент Национального автомобильного союза

Однако, по мнению вице-президента НАС, потенциальные кандидаты в водители не должны платить за тест из-за тех, кто уже позволял себе управлять автомобилем в нетрезвом виде. Вопросы о том, кто и в каких случаях должен сдавать анализы, могли бы решиться, если проводить их бесплатно за счет государства, уверен собеседник Москвы 24. Но такой расклад в ближайшие годы он считает маловероятным.

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