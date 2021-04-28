Автоюрист оценил идею о доступе МВД к базе данных Минздрава о здоровье водителей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Автоюрист Илья Москвитин оценил идею о передаче МВД доступа к базе данных Минздрава о здоровье водителей. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

"Речь идет о тех людях, которые были лишены права управления, им предстоит получение нового водительского удостоверения, соответственно, нужно будет пройти медицинскую комиссию и сдать теоретическую часть экзамена. В чем проблема, которая была и существует сейчас? В том, что эти справки можно было получить, грубо говоря, в палатке у метро", – объяснил юрист.

По мнению Москвитина, новая мера позволит не допускать к управлению транспортным средством водителей, которые стоят на учете в психдиспансере или наркодиспансере.

Автоюрист также добавил, что МВД в данной инициативе опирается на статистические показатели. По его мнению, отсутствие на дорогах водителей, стоящих на учете по опасным заболеваниям, сделает движение более комфортным.

Накануне стало известно, что в мае депутаты Госдумы планируют рассмотреть законопроект об ужесточении уголовной ответственности за вождение автомобиля в нетрезвом виде. Повысятся как штраф за данное правонарушение, так и возможный срок лишения свободы.