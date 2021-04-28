Автоюрист оценил идею о доступе МВД к базе данных Минздрава о здоровье водителей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Автоюрист Илья Москвитин оценил идею о передаче МВД доступа к базе данных Минздрава о здоровье водителей. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".
"Речь идет о тех людях, которые были лишены права управления, им предстоит получение нового водительского удостоверения, соответственно, нужно будет пройти медицинскую комиссию и сдать теоретическую часть экзамена. В чем проблема, которая была и существует сейчас? В том, что эти справки можно было получить, грубо говоря, в палатке у метро", – объяснил юрист.
По мнению Москвитина, новая мера позволит не допускать к управлению транспортным средством водителей, которые стоят на учете в психдиспансере или наркодиспансере.
Автоюрист также добавил, что МВД в данной инициативе опирается на статистические показатели. По его мнению, отсутствие на дорогах водителей, стоящих на учете по опасным заболеваниям, сделает движение более комфортным.
Накануне стало известно, что в мае депутаты Госдумы планируют рассмотреть законопроект об ужесточении уголовной ответственности за вождение автомобиля в нетрезвом виде. Повысятся как штраф за данное правонарушение, так и возможный срок лишения свободы.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: