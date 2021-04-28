В Госдуме выступили за смягчение наказания для водителей за грязные номера

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов полагает, что наказывать автовладельцев за грязные номера следует штрафами, а не лишением водительских прав. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Я считаю, что можно ограничиваться штрафом, потому что для многих водителей автомобиль – это не роскошь, а средство выживания, это их работа. Специально загрязнен номер или случайно из-за погодных условий – это доказать очень сложно и разобраться в этом сложно. Это чрезмерное наказание. Его надо смягчать до штрафов", – сказал он.
Ранее Верховный суд России постановил, что за испачканный грязью автомобильный номер для водителя может быть установлено наказание в виде лишения водительских прав.
Такое решение суд вынес после разбора дела водителя, которого инспектор остановил за нечитаемый номер, одна из букв которого была залеплена грязью.
За грязный автомобильный номер могут лишить водительских прав
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