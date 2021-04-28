В Госдуме выступили за смягчение наказания для водителей за грязные номера

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов полагает, что наказывать автовладельцев за грязные номера следует штрафами, а не лишением водительских прав. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Я считаю, что можно ограничиваться штрафом, потому что для многих водителей автомобиль – это не роскошь, а средство выживания, это их работа. Специально загрязнен номер или случайно из-за погодных условий – это доказать очень сложно и разобраться в этом сложно. Это чрезмерное наказание. Его надо смягчать до штрафов", – сказал он.

Ранее Верховный суд России постановил, что за испачканный грязью автомобильный номер для водителя может быть установлено наказание в виде лишения водительских прав.

Такое решение суд вынес после разбора дела водителя, которого инспектор остановил за нечитаемый номер, одна из букв которого была залеплена грязью.