ГИБДД в Москве выявила водителя с 1,5 тыс неоплаченных штрафов на 2 млн рублей

В Москве выявили водителя, у которого 1 457 штрафов за нарушения ПДД
В Москве сотрудники ГИБДД выявили владельца иномарки, у которого накопились 1 457 неоплаченных штрафов за нарушения правил дорожного движения на общую сумму свыше 2 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичной Госавтоинспекции.
"Сотрудниками отдела ГИБДД Зеленоградского округа совместно с коллегами из Московской области и представителями управления ФССП был обнаружен и привлечен к административной ответственности владелец иномарки, который имеет 1 457 административных штрафов на общую сумму более 2 миллиона рублей", – рассказали в ГИБДД.
Там уточнили, что на автомобиль 31-летнего мужчины наложили арест, а на него самого составили ряд административных протоколов о неуплате штрафа в срок по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ.
Ранее сотрудники ГИБДД в Москве задержали водителя, который не оплатил штрафы более чем на 3 миллиона рублей. У него накопились пени из-за просрочки свыше чем на миллион.
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