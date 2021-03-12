В Москве задержали водителя с долгом более 4 млн рублей

Фото: МВД России

Сотрудники ГИБДД задержали водителя, который не оплатил штрафы более чем на 3 миллиона рублей. У него накопились пени из-за просрочки свыше чем на миллион, говорится на сайте МВД по столице.

По информации правоохранителей, в Батайском проезде остановили Toyota Land Cruiser под управлением 35-летнего мужчины. Во время проверки обнаружилось, что на эту машину был наложен арест по причине неоплаты административных штрафов.

"Также установлено, что мужчина не сдал экзамен на знания ПДД и не восстановил свое специальное право на управление транспортными средствами по истечении срока лишения", – уточнили в пресс-службе ведомства.

Общение сотрудников ДПС с водителем происходило через приоткрытое окно. Мужчина категорически отказывался выйти из иномарки, заблокировав двери. В итоге после многочисленных законных требований полицейских выйти из авто они приняли решение разбить стекло передней двери.

В скором времени стражи порядка задержали агрессивно настроенного нарушителя. В отношении мужчины избрали меру пресечения в виде административного ареста сроком на 10 суток. Сам автомобиль арестовали и поместили на специализированную стоянку.

Ранее эксперт рассказал, какие новые штрафы грозят автомобилистам в 2021 году. Новые законопроекты, касающиеся автомобилистов, должны принять в этом году.