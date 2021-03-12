Не плативший штрафы и алименты мужчина может остаться без внедорожника

Мужчину, который накопил долгов по штрафам и алиментам, полицейским пришлось силой доставать из машины.

Приставам, полиции и сотрудникам автоинспекции пришлось проследить за мужчиной, когда тот сядет в автомобиль, чтобы задержать. Однако открывать двери мужчина не захотел, и пришлось добираться до него через окно, а когда должника все-таки вытащили из салона, он стал оскорблять правоохранителей.

Теперь ему в короткий срок надо погасить долг в 4 миллиона рублей, или с молотка пустят его внедорожник. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.