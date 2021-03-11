Синоптики пообещали москвичам потепление в выходные

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Плюсовая погода ожидается в столичном регионе в выходные. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

"Если в пятницу показания термометров будут на 8 градусов отставать от климатической нормы, то уже в воскресенье опередят ее на 4 градуса... Температура будет быстро повышаться и станет положительной. Снег перейдет в мокрый снег и дождь, осадки будут небольшой интенсивности. Снежный покров будет таять", – рассказали синоптики.

По их прогнозам, в пятницу в столице будет около -7... -5 градусов, а уже в субботу – около -1...+1 градуса. В воскресенье в городе будет еще теплее: столбики термометров могут подняться до +4... +6 градусов. При этом ожидаются порывистый ветер и гололедица.

На следующей неделе, по словам синоптиков, погода существенно не поменяется. В понедельник и вторник будет около -1... +4 градусов. Будет дуть южный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду, также прогнозируются небольшие осадки.

Ранее сообщалось, что в ночь на 11 марта был побит температурный рекорд, установленный 11 марта 1972 года. Тогда столбики термометров опустились до -19,4 градуса. В четверг же температура в столице достигла -20,2 градуса. Таким образом, прошедшая ночь в городе стала самой морозной за последние несколько десятков лет метеонаблюдений.

