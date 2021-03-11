Минувшая ночь в Москве стала рекордно холодной за 49 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В столице минувшей ночью был побит температурный рекорд, установленный 11 марта 1972 года. Тогда столбики термометров опустились до 19,4 градуса, сообщается на сайте Гидрометцентра.
В четверг температура в столице достигла минус 20,2 градуса. Таким образом, прошедшая ночь в городе стала самой морозной за последние 70 лет метеонаблюдений.
Ранее ночь на 10 марта в столице была признана самой холодной с момента окончания Второй мировой войны. Температура воздуха опустилась до минус 20,7 градуса.
При этом синоптики сообщили о потеплении в Москве на 20–25 градусов. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в четверг в столице ожидается 6–8 градусов мороза, в пятницу – 7–5 градусов мороза, в субботу – от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла, в воскресенье – до 4 градусов тепла.
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