Минувшая ночь в Москве стала рекордно холодной за 49 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столице минувшей ночью был побит температурный рекорд, установленный 11 марта 1972 года. Тогда столбики термометров опустились до 19,4 градуса, сообщается на сайте Гидрометцентра.

В четверг температура в столице достигла минус 20,2 градуса. Таким образом, прошедшая ночь в городе стала самой морозной за последние 70 лет метеонаблюдений.

Ранее ночь на 10 марта в столице была признана самой холодной с момента окончания Второй мировой войны. Температура воздуха опустилась до минус 20,7 градуса.

При этом синоптики сообщили о потеплении в Москве на 20–25 градусов. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в четверг в столице ожидается 6–8 градусов мороза, в пятницу – 7–5 градусов мороза, в субботу – от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла, в воскресенье – до 4 градусов тепла.