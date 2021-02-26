Москвичей предупредили о резких перепадах температуры в марте

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в течение всего марта в европейской части России ожидаются резкие перепады температуры.

"Месяц будет неоднородным: и повышение температуры будет не только до показателей оттепели, но и до 5-10 градусов тепла, и понижение до 10-15 градусов мороза будет", – сказал он.

При этом, по словам метеоролога, среднемесячная температура не будет заметно отличаться от нормы. Очень теплого месяца ожидать не стоит и из-за аномального количества снега.

"Если бы плотность снега не была значительно выше нормы, то вероятность, что март был бы очень теплым, была бы больше", – приводит слова Вильфанда ТАСС.

Ранее Вильфанд заявил, что температура, при которой москвичи смогут ходить без курток и плащей, то есть выше 15 градусов, придет не раньше чем в середине апреля.