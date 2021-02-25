МЧС предупредило москвичей о сильном тумане

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Столичное управление МЧС предупредило жителей города о сильном тумане.
Он продлится до утра пятницы, 26 февраля. По данным Росгидромета, видимость составит 200-500 метров.
Спасатели рекомендовали при управлении автомобилем снизить скорость движения и увеличить дистанцию.
Пешеходам в тумане при движении по краю проезжей части необходимо обозначить себя светоотражающими элементами.
Ранее в столичном регионе объявили желтый уровень погодной опасности.
Он будет действовать 26-27 февраля из-за гололедицы и ветра с порывами до 15 метров в секунду.
Резкие колебания температуры продолжатся в столице и в первой декаде марта.
После морозов в столицу пришла оттепель с ледяными дождями