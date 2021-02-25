МЧС предупредило москвичей о сильном тумане

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичное управление МЧС предупредило жителей города о сильном тумане.

Он продлится до утра пятницы, 26 февраля. По данным Росгидромета, видимость составит 200-500 метров.

Спасатели рекомендовали при управлении автомобилем снизить скорость движения и увеличить дистанцию.

Пешеходам в тумане при движении по краю проезжей части необходимо обозначить себя светоотражающими элементами.

Ранее в столичном регионе объявили желтый уровень погодной опасности.

Он будет действовать 26-27 февраля из-за гололедицы и ветра с порывами до 15 метров в секунду.

Резкие колебания температуры продолжатся в столице и в первой декаде марта.