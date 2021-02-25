"Метеорологические качели" придут в столицу в марте

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Резкие колебания температуры продолжатся в первой декаде марта, сообщает центр погоды "Фобос". По словам синоптиков, "метеорологические качели" продолжат раскачиваться в Москве.
"Еще не закончилась календарная зима, а погодные процессы уже напоминают весенние: как и положено, в переходный период они стали быстротечными и резко меняющимися. Только два дня назад Москва обновила минимум нынешней зимы, опустив показания термометров почти до минус 25 градусов, а уже сегодня в город придут первые февральские оттепели, а завтра температурный фон достигнет плюс 3–5 градусов", – говорится в сообщении.
Синоптики напомнили, что это еще не весна, поэтому в ночь на воскресенье температура в городе опустится до минус 4–6 градусов. На дорогах образуется сильная гололедица. В первой декаде марта резкие колебания температуры продолжатся. Специалисты предупреждают, что сперва будет подмораживать до минус 10–15 градусов, а затем столбики термометров будут подниматься до 0–5 градусов.
Подобная ситуация будет и с атмосферным давлением. Если 23 февраля столбики барометров поднялись до отметки 769 миллиметров ртутного столба, что на 21–23 единицы выше нормы, то уже 25 февраля показания барометров вернутся в норму. В субботу же они составят 736 миллиметров ртутного столба, что ниже положенного на 10–12 единиц. 1 марта давление вновь заметно превысит норму.
"Принимая во внимание сложившиеся тенденции в атмосфере и учитывая имеющиеся прогнозы, можно сказать, что первый месяц весны в столице будет характеризоваться резкой и частой сменой погодных условий, большой температурной изменчивостью, а в целом окажется на 1–3 градуса выше положенных по климату значений", – заявили синоптики.
Они напомнили, что средняя ночная температура воздуха в начале марта в Москве составляет 5–10 градусов ниже нуля, в конце месяца – 0... -5 градусов, днем будет от минус 1–6 до плюс 2–7 градусов.
Ранее синоптики сообщали, что в четверг после 12:00 начнется потепление. Ледяная корка растает, однако в связи со вторжением очень влажного атлантического воздуха образуется туман с ухудшением видимости до 100–500 метров. Это может грозить сбоями в авиационном сообщении.
Ожидается, что март встретит москвичей легкими морозами. В последние выходные февраля начнется "слабая оттепель". Также ожидаются осадки в виде снега. Однако первый месяц календарной весны начнется с отрицательных значений.
Москвичам рассказали о погоде на ближайшие дни
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