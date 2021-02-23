Россиян предупредили о новой климатической эпохе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала, с чем связано сочетание сильных морозов и осадков этой зимой. По ее словам, дело в наступлении новой климатической эпохи, сообщает "Российская газета".

Как отметила Позднякова, февраль выдался необычно холодным. Прогнозируется, что низкие температуры сохранятся и в последнюю неделю месяца. Так, 24 и 25 февраля в столице ожидаются снегопады, но потом потеплеет до нуля градусов. Потом в городе будут 25-градусные морозы.

"Уходящий февраль очень необычный месяц, он довольно холодный и при этом снежный, обычно в зимний сезон эти характеристики плохо сочетаются", – уточнила Позднякова. Главный специалист метеобюро пояснила, что до этого в центральной России превалировали западные атмосферные фронты. В этом же году ситуация изменилась и начали преобладать южные циклоны.

"Налицо ярко выраженная меридианальность атмосферной циркуляции", – заключила Позднякова. Климатическая эпоха менялась, по ее словам, в течение последних пяти-семи лет.

Ранее Москва пережила самую холодную ночь сезона. В столичном регионе температура воздуха опускалась ниже минус 30 градусов.