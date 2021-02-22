В столице началась сплошная уборка снега с дорог и тротуаров

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Коммунальные службы столицы приступили к очередной сплошной уборке снега с дорог и тротуаров.

В этой связи водителей попросили отнестись с пониманием и не мешать прохождению колонн уборочной техники.

Как говорится в Telegram Комплекса городского хозяйства Москвы, при необходимости цикл работ повторят.

Ранее в столичном регионе прошел снегопад. Отмечалось, что прирост снега составит около четырех сантиметров.

Кроме того, из-за гололедицы в регионе до 23 февраля объявили желтый уровень погодной опасности.

Снег из переулков, которые используют для временного складирования, власти обещали вывезти в ближайшее время.