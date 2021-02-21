Снег из столичных переулков обещают вывезти в максимально короткие сроки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Снег из столичных переулков, которые сейчас используют для его временного складирования, городские службы обещают вывезти в максимально короткие сроки. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.
"В городе 56 стационарных и 38 мобильных снегосплавных пунктов, мощности которых хватает для утилизации всего выпавшего снега. В период обильных снегопадов ССП не могут переплавить весь объем одновременно. Из-за этого работа проводится поэтапно. А чтобы быстрее очистить дворы и дороги от снега, организуются места для временного складирования", – говорится в сообщении.
Уточняется, что временное складирование организуют в основном в промышленных зонах, вдали от жилых домов. Также в некоторых районах из-за большого количества осадков и особенностей застройки задействуют переулки с наименее интенсивным движением.
Ранее коммунальные службы Москвы начали подметание улиц с противогололедной обработкой. Согласно предварительному прогнозу синоптиков, к полуночи 21 февраля прирост снега в Москве может достичь 4 сантиметров.
Из-за снегопада в столице увеличилось число ДТП
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