Самые сильные за последние 65 лет морозы ожидаются в Москве 23 февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице 23 февраля ожидается самая низкая за последние 65 лет температура воздуха. В городе будет холоднее нормы на 13-15 градусов, сообщает центр погоды "Фобос".

"В Москве ночью ударят трескучие морозы до минус 25-27 градусов, по области – до 30 градусов мороза, на востоке местами до минус 33 градусов, днем в столице не выше 14-16 градусов мороза", – говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, в Московской области ожидается до минус 18 градусов, что на 13-15 градусов холоднее многолетней нормы.

Отмечается, что последний раз так морозно в этот день в столице было 65 лет назад – в 1956 году, когда метеорологи зафиксировали температуру минус 27,1 градуса, а абсолютный рекорд принадлежит 1945 году – тогда столбики термометров показывали 30,5 градуса мороза.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд спрогнозировал потепление в центральной части Европейской России с 26 февраля. По его словам, дневная температура после указанной даты будет варьироваться от -5... -2 градусов.

Специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец отмечал, что из-за обильного снежного покрова климатическая весна наступит позже обычного, а март подтвердит статус зимнего месяца. По его прогнозам, в марте будет наблюдаться температура воздуха на один-четыре градуса ниже обычного, а приход климатической весны отложится на одну-две недели.

