Синоптики рассказали, когда в Москву придет оттепель

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В конце февраля в столичный регион придет оттепель. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главного специалиста Гидрометцентра Марину Макарову.
"Мы ожидаем оттепель в конце февраля. Уже с 25 февраля будет 0 градусов, после такой погоды, как сейчас, даже -1 считается оттепелью", – сказала Макарова.
Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков, в свою очередь, добавил, что потепление будет недолгим и в начале марта столбики термометров вновь могут показать около -20 градусов.
"В начале марта придет антициклон, давление будет расти – 1 и 2 марта может подморозить до -20, то есть это не последний холод, который был сейчас", – отметил синоптик.
При этом он признал, что в конце февраля в городе действительно прогнозируется потепление. По его словам, 26 февраля в городе будет около +2... +7 градусов. Это будет самый теплый день за эту декаду, подчеркнул метеоролог.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд также спрогнозировал потепление в центральной части Европейской России с 26 февраля. По его словам, дневная температура после указанной даты будет варьироваться от -5... -2 градусов.
Специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец отмечал, что из-за обильного снежного покрова климатическая весна наступит позже обычного, а март подтвердит статус зимнего месяца. По его прогнозам, в марте будет наблюдаться температура воздуха на один-четыре градуса ниже обычного, а приход климатической весны отложится на одну-две недели.
Синоптик рассказал о погоде в столичном регионе в субботу
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