Городские службы Москвы начали противогололедную обработку улиц

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Коммунальные службы Москвы с 16:00 начали подметание улиц с противогололедной обработкой. Об этом сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.

"В 16:00 коммунальная техника приступит к сплошному механизированному подметанию проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с последующей противогололедной обработкой", – указано в заявлении пресс-службы.

Согласно предварительному прогнозу синоптиков, к полуночи 21 февраля прирост снега в Москве может достичь 4 сантиметров.

В пресс-службе комплекса ЖКХ попросили водителей учитывать сложные погодные условия и быть внимательнее на дорогах. Кроме того, горожан призвали не мешать колоннам снегоуборочной техники.

Ранее метеорологи сообщили, что 21 февраля в Москве будет облачная с прояснениями погода. Температура воздуха будет держаться на уровне 13 градусов мороза. В столице уже местами сильный снегопад.

