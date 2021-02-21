Синоптики рассказали о погоде в столице 21 февраля

Фото: Москва 24/Никита Симонов
В воскресенье, 21 февраля, в столице ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой снег и до 13 градусов мороза. Об этом говорится на портале "Метеоновости".
"Предстоящим днем столичный регион будет находиться в зоне влияния атмосферного фронта. При облачной погоде с прояснениями пройдет небольшой снег", – говорится в сообщении.
По прогнозам, максимальная температура воздуха в мегаполисе составит от минус 8 до минус 10 градусов мороза, в Подмосковье – до минус 13 градусов. Ветер подует восточный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 752 миллиметра ртутного столба.
Кроме того, во время праздников москвичей ждет "барическая пила" в виде резких скачков атмосферного давления. Это может сказаться на метеозависимых людях.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд спрогнозировал потепление в центральной части Европейской России с 26 февраля. По его словам, дневная температура после указанной даты будет варьироваться от -5... -2 градусов.
Специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец отмечал, что из-за обильного снежного покрова климатическая весна наступит позже обычного, а март подтвердит статус зимнего месяца.
Москвичей ожидают экстремальные холода
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