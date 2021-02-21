В столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности 23 февраля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Из-за гололедицы в столичном регионе 23 февраля объявлен желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

"Погода потенциально опасна. Гололедица", – говорится в сообщении.

По словам специалистов, в Москве и Подмосковье период предупреждения будет действовать минимум до 13:00 23 февраля.

Ранее сообщалось, что в столице 23 февраля ожидается самая низкая за последние 65 лет температура воздуха. В городе будет холоднее нормы на 13-15 градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд спрогнозировал потепление в центральной части Европейской России с 26 февраля. По его словам, дневная температура после указанной даты будет варьироваться от -5... -2 градусов.