Синоптики пообещали москвичам резкое потепление в четверг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве ожидается резкое потепление в четверг, говорится на портале "Метеоновости".

Синоптики рассказали, что в среду днем в городе будет около -9... -11 градусов, а уже в четверг потеплеет до +2... +4 градусов. В столице в этот день установится облачная погода, ожидаются также осадки в виде мокрого снега с дождем.

"Облачно. Осадки (мокрый снег с дождем). Местами налипание снега на проводах и деревьях, гололед. Гололедица местами сильная", – говорится в сообщении.

Ранее Москва пережила самую холодную ночь сезона. Это произошло в ночь на 23 февраля. К 7 утра на ВДНХ температура понизилась до -24,1 градуса.

Предыдущий минимум был зафиксирован 18 января, когда столбики термометров опустились до -23,6 градуса. В столичном регионе температура воздуха составила -30 градусов.

По прогнозам синоптиков, март встретит москвичей легкими морозами. В последние выходные февраля начнется "слабая оттепель". Также ожидаются осадки в виде снега. Однако первый месяц календарной весны начнется с отрицательных значений.

