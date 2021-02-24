Синоптики пообещали москвичам резкое потепление в четверг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Москве ожидается резкое потепление в четверг, говорится на портале "Метеоновости".
Синоптики рассказали, что в среду днем в городе будет около -9... -11 градусов, а уже в четверг потеплеет до +2... +4 градусов. В столице в этот день установится облачная погода, ожидаются также осадки в виде мокрого снега с дождем.
"Облачно. Осадки (мокрый снег с дождем). Местами налипание снега на проводах и деревьях, гололед. Гололедица местами сильная", – говорится в сообщении.
Ранее Москва пережила самую холодную ночь сезона. Это произошло в ночь на 23 февраля. К 7 утра на ВДНХ температура понизилась до -24,1 градуса.
Предыдущий минимум был зафиксирован 18 января, когда столбики термометров опустились до -23,6 градуса. В столичном регионе температура воздуха составила -30 градусов.
По прогнозам синоптиков, март встретит москвичей легкими морозами. В последние выходные февраля начнется "слабая оттепель". Также ожидаются осадки в виде снега. Однако первый месяц календарной весны начнется с отрицательных значений.
Москвичам рассказали о погоде на ближайшие дни
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