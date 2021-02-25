Синоптики предупредили москвичей о ветре и гололедице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве и Подмосковье 26 и 27 февраля из-за гололедицы объявлен желтый уровень погодной опасности. Ожидаются также порывы ветра до 15 метров в секунду. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

"Предупреждение по ветру действует с 9:00 26 февраля до 9:00 27 февраля, а по гололедице – до 12:00 27 февраля", – говорится в сообщении.

За сутки в столице выпало еще 7 сантиметров снега, коммунальные службы ведут уборку дорог и дворовых территорий.

Ранее сообщалось, что резкие колебания температуры продолжатся в столице и в первой декаде марта. Синоптики напомнили, что средняя ночная температура воздуха в начале марта в Москве составляет 5–10 градусов ниже нуля, в конце месяца – 0... -5 градусов.