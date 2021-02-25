За прошедшие сутки в Москве выпало 7 см снега

Фото: Москва 24/Никита Симонов
За сутки в столице выпало еще 7 сантиметров снега, коммунальные службы ведут уборку дорог и дворовых территорий, сообщает Комплекс городского хозяйства Москвы.
Отмечается, что под особым контролем находится очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы, парковкам.
К очередному сплошному механизированному подметанию проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с последующей противогололедной обработкой коммунальная техника приступила в 10:00. Снег вывозится на снегосплавные пункты для утилизации.
25 февраля в столице и Московской области ожидается облачная погода, осадки и до 4 градусов тепла.
Ранее синоптики сообщали, что в четверг после 12:00 начнется потепление. Ледяная корка растает, однако в связи со вторжением очень влажного атлантического воздуха образуется туман с ухудшением видимости до 100–500 метров. Это может грозить сбоями в авиационном сообщении.
Ожидается, что март встретит москвичей легкими морозами. В последние выходные февраля начнется "слабая оттепель". Также ожидаются осадки в виде снега. Однако первый месяц календарной весны начнется с отрицательных значений.
Москвичам рассказали о погоде на ближайшие дни
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