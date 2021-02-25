Синоптики рассказали о погоде в столице 25 февраля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В четверг, 25 февраля, в столице и Московской области ожидается облачная погода, осадки и до 4 градусов тепла, говорится на портале "Метеоновости".

"Предстоящим днем столичный регион продолжит атаковать атлантический циклон и связанные с ним теплые атмосферные фронты, которые принесут очередную порцию теплого и влажного воздуха. Атмосферное давление еще понизится и в середине дня составит 747 мм ртутного столба", – говорится в сообщении.

Ранее синоптики сообщали, что в четверг после 12:00 начнется потепление. Ледяная корка растает, однако в связи со вторжением очень влажного атлантического воздуха образуется туман с ухудшением видимости до 100–500 метров. Это может грозить сбоями в авиационном сообщении.

Ожидается, что март встретит москвичей легкими морозами. В последние выходные февраля начнется "слабая оттепель". Также ожидаются осадки в виде снега. Однако первый месяц календарной весны начнется с отрицательных значений.

