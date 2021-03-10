Москвичи пережили самую холодную ночь со времен Второй мировой войны

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Минувшая ночь в столице стала самой холодной с начала этой весны и с момента окончания Второй мировой войны. Температура воздуха опустилась до минус 20,7 градуса, сообщает центр Фобос.

"По состоянию на 7 утра температура в Москве составила минус 20,7 градуса", – рассказала специалист центра Фобос Елена Волосюк.

По ее словам, в прошлом году 10 марта температура была выше на 25 градусов. О том, что это самая холодная ночь именно для этого дня с момента окончания Второй мировой войны, рассказал ведущий специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец.

Ранее сообщалось, что аномальные морозы ожидают жителей Центральной России в ближайшие три дня. В Москве столбики термометров опустятся до минус 21–23 градусов, в Подмосковье и Центральной России – до минус 20–25, местами до минус 28 градусов.