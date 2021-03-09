Синоптик спрогнозировал ледяные иглы в Москве в ночь на 11 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Ледяные иглы могут появиться в небе над Москвой в ночь на четверг, заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Уточняется, что ледяные иглы представляют собой твердые осадки в виде мельчайших ледяных кристаллов, парящих в воздухе. По словам синоптика, предупреждение будет действовать с 21:00 10 марта до 03:00 11 марта, когда столбики термометров опустятся ниже 20 градусов мороза.
"В результате арктического вторжения в ближайшие двое суток москвичей и жителей Центральной России ждут аномальные морозы с температурным фоном на 15 градусов ниже нормы. В условиях антициклональной, а значит, малооблачной погоды, благоприятствующей интенсивному радиационному охлаждения воздуха, будет происходить процесс вымораживания водяного пара", – написал синоптик в своем Instagram-аккаунте.
Тишковец также не исключил образование тумана с ухудшением видимости до 500–1000 метров. Синоптик рассказал, что это может привести к появлению в темное время суток красивых светящихся столбов, идущих от фонарей вверх в небо.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что жителей центра Европейской России на текущей неделе ждут самые серьезные холодные аномалии.
По его словам, в среду, 10 марта, давление резко возрастет и погода будет по-настоящему зимней и антициклональной.
При этом метеорологи заявляли, что атмосфера Москвы начнет перестраиваться на весенний вариант в первой половине апреля.
Москвичей предупредили о похолодании
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