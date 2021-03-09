Москвичам рассказали о "величавом" уходе зимы

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что жителей центра Европейской России на текущей неделе ждут самые серьезные холодные аномалии.
По его словам, в среду, 10 марта давление резко возрастает и погода будет по-настоящему зимней и антициклональной.
"Зима так величаво попрощается с центром Европейской России. Действительно, достойно уйдет. Морозами, которые запомнятся", – сказал Вильфанд РИА Новости.
Так, жителей Москвы утром в среду ждут 15-16 градусов мороза, по области столбики термометра опустятся до минус 19. В дальнейшем мороз будет усиливаться.
В ночь на 11 марта температура воздуха опустится до минус 21 градуса, по области – до минус 24 градусов, а в пониженных местах – до минус 28 градусов.
"Дневные температуры будут по-прежнему около минус 10 градусов. Такой температурный фон на 11-13 градусов ниже нормы", – добавил метеоролог.
Аналогичной будет погода и в других регионах центра Европейской России. Единственное "теплое" место – Калининградская область, где будет около нуля.
Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец ранее рассказал, что атмосфера Москвы начнет перестраиваться на весенний вариант в первой половине апреля.
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