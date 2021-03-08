Синоптики рассказали о погоде в Москве на неделе

Фото: Москва 24/Никита Симонов

По прогнозам синоптиков, морозы в столичном регионе сохранятся до пятницы, всю неделю в Москве продержится облачная погода с небольшими снегопадами. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Во вторник, 9 марта, температура воздуха будет держаться в промежутке от минус 7 до минус 9 градусов. Осадков в этот день не предвидится, будет облачно с прояснениями.

В среду, 10 марта, немного похолодает – днем термометры покажут от минус 10 до минус 12 градусов. Местами пройдет небольшой снег.

Немного потеплеет в четверг, 11 марта. В дневное время ожидается от минус 5 до минус 7 местами возможен небольшой снег. Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями.

В пятницу, 12 марта, столбики термометров будут колебаться между минус 5 и минус 10 градусами Цельсия. Возможен кратковременный снег.

В субботу днем, 13 марта, наконец потеплеет более заметно – ожидается от минус 4 до плюс 1 градуса. По данным синоптиков, существенных осадков в этот день не будет.

Ранее синоптик сообщил, что в течение всего марта в европейской части России ожидаются резкие перепады температуры. Очень теплого месяца ожидать не стоит из-за аномального количества снега.