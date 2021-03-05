Москвичей предупредили о 20-градусном морозе

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В ночь со вторника на среду температура воздуха в городе может опуститься ниже 20 градусов мороза, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что в субботу в городе будет около -4 градусов, в воскресенье может потеплеть до 0 градусов. В этот день также ожидаются порывистый ветер и метель.

Начиная с 8 марта температура воздуха в столице начнет стремительно падать. Так, в Международный женский день в городе будет около -6 градусов, а уже во вторник – около -12 градусов. Аналогичная погода сохранится и в среду.

Ранее синоптики предупредили москвичей о гололедице до конца недели. Из-за этого в городе объявлен желтый уровень погодной опасности. Действовать предупреждение будет до 11 часов 7 марта.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупреждал, что в течение всего марта в европейской части России ожидаются резкие перепады температур. В то же время, по словам метеоролога, среднемесячная температура не будет заметно отличаться от нормы.

