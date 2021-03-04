Москвичей предупредили о "ныряющем циклоне" в праздничные дни

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Гололедица и снежные заносы ожидаются в Москве 7 марта. При этом в Международный женский день начнется похолодание, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Наиболее неблагоприятный день – это 7 марта. Так называемый "ныряющий циклон" (идущий с севера, то есть с верхней части карты вниз. – Прим. ред.) приведет к тому, что ночные температуры будут минус 7 – минус 9 градусов, днем несколько потеплеет – до 0 градусов", – приводит слова синоптика РИА Новости.
Вильфанд добавил, что 9 марта столбики термометров могут опуститься до минус 13 градусов.
Также в столичном регионе продлили желтый уровень погодной опасности. В Гидрометцентре заявили, что его ввели в связи с гололедицей.
Ранее Вильфанд предупреждал, что в течение всего марта в европейской части России ожидаются резкие перепады температур. В то же время, по словам метеоролога, среднемесячная температура не будет заметно отличаться от нормы.
Кроме того, ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал, что к 9 марта в Москве можно ожидать похолодания до отметки -20 градусов. Устойчивое похолодание, по словам синоптика, придет в столичный регион в ночь на субботу – ожидается снижение температуры до -10 ... -15 градусов.
Начало весны принесло в регионы России погодные аномалии
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