Снег и метель ожидаются в Москве в первые выходные весны

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице первые весенние выходные будут морозными, ожидаются снег и метель, сообщает портал "Метеоновости".

"О наступлении весны говорить пока рано, впереди еще снегопады, метели и морозы. Циклон, поддерживавший в средней полосе теплую погоду, постепенно заполняется и держит путь на восток, а на его место устремится антициклон. Затем власть над погодой снова перейдет к очередному циклону с Северной Атлантики", – говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, 5 марта будет облачная погода, местами пройдет слабый снег, на дорогах будет скользко. В дневные часы температура воздуха составит 1–3 градуса мороза, по области – до минус 6 градусов.

6 марта местами пройдет небольшой снег, немого похолодает. В столице ночью ожидается минус 5–7 градусов, в Московской области – до минус 10 градусов. В дневные часы температура воздуха составит минус 3–5 градусов, в Подмосковье – минус 2–7 градусов.

Синоптики прогнозируют, что завершится неделя ненастной погодой.

"Временами будет приниматься снег, разыграется метель, ветер в порывах усилится до 13–18 метров в секунду", – предупредили специалисты.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что к 9 марта в Москве можно ожидать похолодания до отметки -20 градусов. Устойчивое похолодание, по словам синоптика, придет в столичный регион в ночь на субботу – ожидается снижение температуры до -10 ... -15 градусов.