Дептранс призвал столичных автомобилистов к аккуратности на дорогах из-за непогоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Дептранс призвал автомобилистов к аккуратности на дорогах из-за ухудшения погоды в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

"По данным синоптиков, в Москве 3–5 марта ожидается ветер порывами до 12 метров в секунду, дождь, мокрый снег и гололедица. Будьте аккуратны на дорогах!" – предупредили специалисты.

Водителей призвали соблюдать скоростной режим. Кроме того, им рекомендовали избегать резких маневров и не оставлять автомобили под деревьями.

В Гидрометцентре России также сообщили, что в столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности. Синоптики отметили вероятность порывов ветра скоростью до 15 метров в секунду. Срок действия предупреждения – с 21:00 3 марта до 21:00 4 марта.

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец ранее сообщил, что к 9 марта в Москве можно ожидать похолодания до отметки минус 20 градусов. Устойчивое похолодание, по словам синоптика, придет в столичный регион в ночь на субботу – ожидается снижение температуры до минус 10 – минус 15 градусов.

Кроме того, в ближайшие несколько дней для Москвы будет характерно аномально низкое атмосферное давление. Если сегодня этот показатель составляет 748 миллиметров ртутного столба, то уже завтра отметка снизится до 735 миллиметров.