Синоптик заявил, что "барическая пила" сохранится в Москве до середины марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

"Барическая пила" в виде резких скачков атмосферного давления сохранится в Москве как минимум до середины марта. Об этом заявил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, передает РИА Новости.

"Барическая пила" нас ожидает как минимум в первой половине этого месяца, потом более или менее стабильность будет. Скачки давления продолжатся по полной программе", – заявил специалист.

Тишковец предупредил, что в Москве также будет резко меняться погода. Синоптик отметил, что в среду будет тепло и солнечно, однако уже в четверг предполагается похолодание. За периодом снижения температуры снова последует потепление, а затем, 8–9 марта, жителей столицы ожидают практически зимние холода, уточнил метеоролог.

Отмечается, что причина подобных скачкообразных изменений кроется в резкой смене воздушных масс над городом. Тишковец сравнил скорость прохода циклонов над Москвой со скоростью автомобиля.

Ранее москвичей предупредили об аномально низком атмосферном давлении в первую неделю марта. По прогнозам Гидрометцентра, в четверг оно упадет до 735 миллиметров ртутного столба при норме 747–749 миллиметров. В пятницу ожидается 742 миллиметра, а в субботу – 747 миллиметров. Пик аномалии придется на 7 марта.