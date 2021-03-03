Февраль стал самым снежным в Москве за семь лет

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Прошедший февраль стал самым снежным в столице за последние семь лет, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

В последний месяц календарной зимы прирост снежного покрова составил 68 сантиметров. Это в два раза больше месячной нормы осадков.

Отмечается, что только с 12 по 14 февраля в городе выпала месячная норма осадков. До этого рекордсменом был февраль 2018 года. Тогда прирост снега составил 50 сантиметров.

Меньше всего осадков за семь лет было в феврале 2014 года – всего 15 сантиметров. Бесснежным был и третий месяц зимы прошлого года – прирост снега составил 21 сантиметр.

Аналитики "Яндекс.Погоды" проанализировали данные с 1966 до 2017 год и определили, когда в российские регионы придет весеннее тепло. Специалисты выяснили, в какой период среднесуточная температура воздуха начинает превышать климатическую норму. Например, в Москве это происходит 22 марта. Скорее всего, именно в эту дату в регион наконец-то придет тепло, а природа начнет оживать.

На юге РФ наступление весны должно было случиться 23 февраля, а в Симферополе – 2 февраля. С 3 марта прогнозируется наступление тепла в Ростове-на-Дону, а Самаре, Саратову, Нижнему Новгороду и Владивостоку придется подождать до конца месяца. Позже всех весну встретят Урал и Сибирь.

Ранее стало известно, что в столице и Московской области до 4 марта объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы.