Москвичей предупредили о порывистом ветре во вторник

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная с прояснениями погода установится в Москве и Подмосковье во вторник, 2 марта. При этом жителей столичного региона предупреждают о порывистом ветре.

По прогнозам синоптиков, днем столица будет находиться под влиянием атмосферного фронта, в некоторых районах возможны локальные осадки. Об этом сообщается на портале "Метеоновости".

"Температура воздуха в Москве составит 3–5 градусов тепла, по области – до плюс 5 градусов", – говорится в сообщении.

Днем в регионе будет дуть порывистый ветер до 10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 742 миллиметра ртутного столба.

"Относительная влажность воздуха около 75%", – отмечают специалисты.

Метеорологи напоминают, что в регионе продолжается неблагоприятная погода. Наиболее сложное время сейчас для людей с проявлениями кислородной недостаточности, вегето-сосудистой дистонии, гипертоников и гипотоников. Даже не страдающие метеозависимостью москвичи в ближайшие дни могут ощущать дискомфорт и психоэмоциональные расстройства, добавляют эксперты.

Накануне специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что в период с 5 по 10 марта в России ожидается мощное арктическое вторжение. По словам синоптика, столбики термометров могут опуститься до -10 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что в течение всего марта в европейской части России ожидаются резкие перепады температур. В то же время, по словам метеоролога, среднемесячная температура не будет заметно отличаться от нормы.