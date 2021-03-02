Москвичей предупредили о порывистом ветре во вторник

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Облачная с прояснениями погода установится в Москве и Подмосковье во вторник, 2 марта. При этом жителей столичного региона предупреждают о порывистом ветре.
По прогнозам синоптиков, днем столица будет находиться под влиянием атмосферного фронта, в некоторых районах возможны локальные осадки. Об этом сообщается на портале "Метеоновости".
"Температура воздуха в Москве составит 3–5 градусов тепла, по области – до плюс 5 градусов", – говорится в сообщении.
Днем в регионе будет дуть порывистый ветер до 10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 742 миллиметра ртутного столба.
"Относительная влажность воздуха около 75%", – отмечают специалисты.
Метеорологи напоминают, что в регионе продолжается неблагоприятная погода. Наиболее сложное время сейчас для людей с проявлениями кислородной недостаточности, вегето-сосудистой дистонии, гипертоников и гипотоников. Даже не страдающие метеозависимостью москвичи в ближайшие дни могут ощущать дискомфорт и психоэмоциональные расстройства, добавляют эксперты.
Накануне специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что в период с 5 по 10 марта в России ожидается мощное арктическое вторжение. По словам синоптика, столбики термометров могут опуститься до -10 градусов.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что в течение всего марта в европейской части России ожидаются резкие перепады температур. В то же время, по словам метеоролога, среднемесячная температура не будет заметно отличаться от нормы.
"Атмосфера": москвичей предупредили об усилении ветра
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: