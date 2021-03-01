Декабрь стал самым теплым месяцем минувшей зимы в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Прошедшая зима в Москве оказалась холоднее предыдущей почти на 6 градусов, однако теплее многолетних значений, сообщает портал "Метеоновости".
Средняя температура воздуха за сезон составила 7,4 градуса с отметкой минус. Это на 0,7 градуса выше нормы.
Самым теплым месяцем этого сезона стал декабрь. Средняя температура воздуха в этом месяце составила минус 4,4 градуса. В январе средняя температура воздуха составила минус 5,8 градуса. В феврале средняя температура воздуха составила минус 10,5 градуса.
Самым обильным на осадки стал февраль. За месяц в столице выпало 70,7 миллиметра, или 195% месячной нормы. В первые два месяца зимы выпадало 30,6 и 66,1 миллиметра осадков соответственно.
В результате за весь сезон выпало 167,4 миллиметра, что выше нормы на четверть. В последний день зимы высота снежного покрова сократилась до 45 сантиметров.
Как ранее предположила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова, в Москве до апреля продержится слякотная погода. По ее мнению, снег в столице не сойдет до конца марта, но при теплом апреле может оперативно растаять.
В Москве наблюдается нестабильная погода
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