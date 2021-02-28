Городские службы продолжают очищать улицы Москвы от снега

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В последний день зимы в Москве городские службы продолжают ликвидировать последствия прошедших снегопадов. Специалисты производят уборку улиц, дворовых территорий, парковочных мест и межквартальных проездов, сообщает в своем Telegram-канале пресс-служба комплекса городского хозяйства.
В ведомстве подчеркнули, что снег вывозят на снегосплавные пункты, где его утилизируют.
При этом в воскресенье в городе ожидаются небольшие осадки. Температура воздуха составит от плюс 1 до минус 2 градусов. Местами возможна гололедица.
"Под особым контролем – состояние тротуаров и дорожно-тропиночной сети. При необходимости их обрабатывают мелкогравийной крошкой для исключения скользкости", – говорится в сообщении.
Также ведется очистка водоприемных решеток для пропуска талых вод. В низинных местах дежурят специалисты ГУП "Мосводосток".
"В течение всего светового дня от снега и наледи очищают кровли и выступающие элементы фасадов зданий. Места проведения работ огорожены. Будьте внимательны и не заходите за ограничительные ленты", – заключили в ведомстве.
Ранее главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что "слякотная погода" в городе прекратится только в апреле. По ее словам, март в России фактически зимний месяц, когда еще бывает значительное количество снега.
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
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