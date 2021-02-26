Синоптик рассказал, когда в Москве полностью растает снег

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Начальник ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, что 26 февраля – самые теплые сутки. Он добавил, что снег продолжит таять в выходные, однако полностью исчезнет только к концу апреля, сообщает Агентство "Москва".

Из-за резкого потепления высота снежного покрова в столице может уменьшиться еще на 10 сантиметров за сутки, отметил синоптик.

Днем в субботу, 27 февраля, ожидается до +3 градусов, в воскресенье днем – до +2 градусов. Снег продолжит таять. На будущей неделе в дневные часы будет до 5 градусов выше нуля.

По многолетним данным, снег полностью тает к 20 апреля, поэтому к 8 марта он еще будет лежать.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков рассказал, что в столице в пятницу, 26 февраля, ожидается рекордно теплая погода, моросящий дождь и низкое давление. По прогнозам синоптиков, температура воздуха в городе составит от +4 до +6 градусов, в Подмосковье – от +2 до +7 градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отмечал, что в течение всего марта в европейской части России ожидаются резкие перепады температур. При этом, по словам метеоролога, среднемесячная температура не будет заметно отличаться от нормы. Очень теплого месяца ожидать не стоит и из-за аномального количества снега, уточнил синоптик.

Вильфанд заявлял, что температура, при которой москвичи смогут ходить без курток и плащей, то есть выше 15 градусов, придет не раньше чем в середине апреля.

